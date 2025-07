Nikolas sai ferido após empurra-empurra em visita de Bolsonaro à Câmara

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sofreu um corte no rosto após a coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (21/7) no qual mostrava, pela primeira vez, a tornozeleira eletrônica que ele está usando.

A assessoria do parlamentar afirmou que, na saída do ex-presidente, houve um tumulto e que, aparentemente, algum microfone atingiu o rosto dele, cortando-o próximo ao olho. O deputado afirmou que ficou "meio tonto" na hora, mas já está bem, afirmou sua assessoria.

Mais cedo, durante coletiva convocada pela oposição, o parlamentar afirmou que a intenção dos deputados bolsonaristas é "elevar o nível desse jogo", se referindo as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente do ministro Alexandre de Moraes.

Nikolas Ferreira não revelou quais estratégias serão usadas, mas afirmou que o que eles farão vai definir os próximos 20, 30 anos do Brasil.