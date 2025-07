Eduardo Bolsonaro diz que pode ser presidente se tiver apoio do pai

Perguntado no podcast Inteligência Ltda., nesta segunda-feira (21/7) , sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da República, Eduardo Bolsonaro afirmou que “aceitaria esse desafio” se tivesse o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, esclareceu que, no momento, está focado em resolver suposta “crise institucional” no Brasil, a partir de negociações nos Estados Unidos, e reforçou que não vai renunciar ao cargo de deputado federal.

“Vai de Uber Black do aeroporto direto para a Papuda”, responde o jornalista Paulo Figueiredo, entrevistado ao lado do filho de Bolsonaro.

“Qualquer coisa que eu responda pode ter implicação no Brasil”, afirma. O fato de estar com as contas bloqueadas, porém, faria com que, segundo ele, isso não seja mais “uma preocupação do povo brasileiro”.