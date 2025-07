Gleisi sobre Bolsonaro e Eduardo: "Precisam aprender a respeitar a lei"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou na noite desta segunda-feira (21/7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "precisam aprender a respeitar a lei".



A afirmação foi publicada na rede X após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitar em até 24 horas informações aos advogados do ex-presidente sobre possível descumprimento de medida cautelar.

Ao sair de reunião com a bancada do PL no Congresso Nacional na tarde desta segunda, Jair acenou para a imprensa, mostrou a tornozeleira eletrônica e disse que ela é “um símbolo da máxima humilhação”. Além disso, Bolsonaro alegou ser inocente enquanto era fotografado e gravado pelas pessoas ao redor. As imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

"Decisões do ministro Alexandre de Moraes mostram aos Bolsonaros e outros traidores que no Brasil a Justiça tem de ser obedecida. Jair Bolsonaro não pode desafiar a proibição de usar as redes sociais para mentir e Eduardo Bolsonaro não pode continuar atuando impunemente contra o país, a partir dos EUA. Precisam aprender a respeitar a lei!", publicou a ministra em nota.

Eduardo é investigado no STF por possivelmente atuar nos Estados Unidos para atrapalhar o andamento do julgamento sobre a trama golpista.