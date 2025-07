Gleisi reage à ameaça de Eduardo a Motta e Alcolumbre: "Traidor da pátria"

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi direta ao responder às declarações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que sugeriu nesta sexta-feira (25/7) possíveis sanções dos Estados Unidos aos presidentes da Câmara e do Senado. Em uma manifestação nas redes socias, a ministra classificou a fala do parlamentar como um “crime intolerável” e o chamou de “traidor da pátria”.

A fala de Eduardo, concedida à Revista Oeste, causou forte repercussão política. Durante a entrevista, ele afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), poderiam ser responsabilizados por travar pautas de interesse de grupos bolsonaristas.

Entre os temas citados pelo filho de Jair Bolsonaro (PL) estão o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas por manifestantes inconformados com o resultado das eleições.

“Eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta não são iguais ao Alexandre de Moraes”, disse Eduardo, em tom provocativo.

Atualmente nos Estados Unidos, Eduardo afirma estar em missão para pressionar autoridades estrangeiras a adotarem medidas contra o ministro do STF, que é relator de ações contra seu pai, Jair Bolsonaro, e seus aliados. Nos bastidores, ele tem celebrado movimentos do presidente Donald Trump, como o anúncio de um tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto e o suposto cancelamento do visto americano de Alexandre de Moraes.

Para Gleisi, a postura do deputado ultrapassa os limites da legalidade e da lealdade institucional. Em suas redes sociais, ela denunciou o que considera uma aliança perversa entre Eduardo Bolsonaro e interesses externos: “A conspiração desse traidor da pátria com os agentes de Donald Trump descamba para uma chantagem cada vez mais indecente, exigindo anistia de Jair Bolsonaro e impeachment de Alexandre Moraes para suspender sanções dos EUA ao Brasil”.

Eduardo Bolsonaro é alvo de um inquérito que apura sua atuação internacional e possível articulação para pressionar instituições brasileiras por vias externas. O contexto é especialmente delicado, já que Jair Bolsonaro é réu no Supremo sob a acusação de ter participado de uma trama para tentar reverter o resultado eleitoral de 2022.

