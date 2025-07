Moraes determina bloqueio de contas de Marcos do Val após saída do Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou bloquear os cartões, as contas e a chave Pix do senador Marcos do Val (Podemos-ES) nesta sexta-feira (25/7). A determinação acontece um dia após o parlamentar viajar para os Estados Unidos, mesmo impedido pelo magistrado.

Investigado por obstrução de Justiça depois de expor fotos do delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Schor, responsável pelas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em agosto do ano passado, Do Val foi alvo de buscas em seu endereço. A PF esteve no local para apreender passaportes do parlamentar, mas os documentos não foram encontrados.

Ele possui passaporte diplomático, com o qual entrou nos EUA. A decisão de suspensão do documento pela Corte ocorreu após suspeitas de que o parlamentar integrava um grupo que teria como objetivo intimidar policiais federais.

Durante live realizada ontem (24), o parlamentar informou que viajou para Orlando. “Estou na Disney, vim passar férias, minha filha está de férias e nós estamos com um recesso parlamentar”, comentou.

O senador afirmou ainda que desde 2023 mantém contato com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marcos Rubio, em busca de sanções contra os ministros do Supremo.

