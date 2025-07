Bolsonaro participará de primeira motociata com tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante motociata no Mato Grosso do Sul, em 2022, quando ainda estava no Palácio do Planalto - (crédito: Clauber Cleber Cateano/Planalto)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença em uma motociata que ocorrerá na tarde desta terça-feira (29/7), em Brasília. A participação foi anunciada por parlamentares aliados. O evento, organizado pelo Capital Moto Week, reúne anualmente milhares de motociclistas na Granja do Torto, a cerca de 13 km do centro da capital federal.

Conhecido por sua afinidade com os aficionados por duas rodas, Bolsonaro já participou de edições anteriores do evento — esteve presente, por exemplo, em 2019 e em 2023.

Desta vez, no entanto, o contexto é diferente: o ex-presidente está submetido a uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Entre as restrições impostas a Bolsonaro estão o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno (das 19h às 6h) e a proibição de sair de casa nos fins de semana e feriados. Também está vetado o uso de redes sociais e a comunicação com embaixadores, diplomatas, investigados e réus de ações relacionadas à sua conduta no período pós-eleitoral.

A convocação da direita para o ato de amanhã tem sido divulgada e comemorada por parlamentares apoiadores. “Grande encontro de motociclistas no Distrito Federal com a presença do nosso capitão”, anunciou o deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES), nas redes sociais.

Já o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) afirmou, na rede social X (antigo Twitter), que “essa vai ser a maior motociata da história do Brasil”.

