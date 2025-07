Senadores dos EUA pedem fim de tarifas contra o Brasil: "Grave abuso de poder"

Congressistas querem que Trump reconsidere as ações, em nome da previsibilidade econômica e da preservação das relações com aliados estratégicos - (crédito: Getty Images via AFP)

Um grupo de 11 senadores democratas enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticando a ameaça de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. No documento, os parlamentares classificam a medida como um “grave abuso de poder” e afirmam que a decisão pode comprometer tanto os interesses econômicos norte-americanos quanto a estabilidade institucional no Brasil.

Os senadores argumentam que a iniciativa do governo dos EUA não se baseia em fundamentos comerciais legítimos, mas visa pressionar o sistema judicial brasileiro a interromper processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo é um grave abuso de poder”, dizem, em referência à relação de Trump com o político brasileiro.

Além disso, a carta ressalta que os Estados Unidos têm superavit comercial com o Brasil desde 2007 e que o comércio bilateral sustenta cerca de 130 mil empregos norte-americanos. “Aumentar tarifas só elevaria os custos para famílias e empresas dos EUA”, alegam os senadores, alertando que a escalada da tensão pode gerar uma guerra comercial prejudicial.

Outro ponto de crítica é a recente decisão do secretário de Estado, Marco Rubio, de revogar o visto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e de aliados. Segundo os parlamentares, o gesto demonstra “a disposição do governo em priorizar sua agenda pessoal em detrimento dos interesses do povo americano”.

No documento, os democratas também alertam para os riscos geopolíticos de uma ruptura com o Brasil, incluindo um possível estreitamento das relações entre Brasília e Pequim. “Essa escalada tarifária pode empurrar o Brasil para mais perto da China, em um momento em que deveríamos combater essa influência na América Latina”, argumentam.

Entre os signatários da carta estão nomes influentes do Partido Democrata, como Tim Kaine, Jeanne Shaheen, Adam Schiff, Richard Durbin, Kirsten Gillibrand e Raphael Warnock. Eles encerram o texto pedindo a Trump que reconsidere as ações, em nome da previsibilidade econômica e da preservação das relações com aliados estratégicos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Mariana Morais Namorada de Belo já fala em casamento e filhos com o cantor

Namorada de Belo já fala em casamento e filhos com o cantor Esportes Fluminense pode negociar Lelê e Paulo Baya com o Atlético-GO

Fluminense pode negociar Lelê e Paulo Baya com o Atlético-GO Esportes Yuri Lima compartilha nova fase do crescimento de Nala, sua filha com Iza

Yuri Lima compartilha nova fase do crescimento de Nala, sua filha com Iza Esportes Son entra na radar da MLS e pode deixar o Tottenham após 9 temporadas

Son entra na radar da MLS e pode deixar o Tottenham após 9 temporadas Esportes Fluminense: trio volta do sub-20 após título e treina com os profissionais

Fluminense: trio volta do sub-20 após título e treina com os profissionais Esportes Evertton Araújo, do Flamengo, encanta web com filha recém-nascida