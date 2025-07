Bolsonaro diz que não participará de motociata em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (28/7), que não participará da motociata prevista para ocorrer nesta terça-feira (29/7), em Brasília. A declaração foi dada na saída da sede do Partido Liberal e registrada pelo jornal O Globo. A declaração de Bolsoanro contraria informações divulgadas mais cedo por parlamentares aliados, que haviam confirmado a participação do ex-presidente no evento.

Segundo Bolsonaro, ele irá até o local onde os motociclistas estarão reunidos, mas não fará o trajeto do passeio de moto. "Eu vou participar do evento, sou motociclista, mas não vou participar de motociata, não". A mudança de postura ocorre em meio às medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Entre as restrições impostas ao ex-presidente estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno — das 19h às 6h —, e a proibição de sair de casa nos fins de semana e feriados. Bolsonaro também está impedido de usar redes sociais e de manter contato com diplomatas, embaixadores e outros investigados no caso.



Capital Moto Week

A motociata será realizada por apoiadores e entusiastas do motociclismo, com concentração marcada para a tarde desta terça-feira, nas imediações da Granja do Torto, onde ocorre o Capital Moto Week — festival anual que reúne milhares de motociclistas de todo o país.

Em nota, a organização do evento afirmou que a motociata não faz parte do festival, sendo um ato externo e independente. O passeio motociclístico do evento, que integra o calendário oficial do Capital Moto Week, será realizado no sábado (2/8) e encerra a programação oficial.