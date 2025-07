General nega reunião golpista com Bolsonaro e diz que ex-presidente apenas "desabafou"

Segundo o general da reserva do Exército Estevam Theophilo, o então comandante Freire Gomes o enviou ao Alvorada com a missão de acalmar e tranquilizar Bolsonaro, pois "ele estava deprimido" - (crédito: Divulgação)

O general da reserva Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, réu no julgamento que investiga a tentativa de golpe de Estado, negou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28/7) que a reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em dezembro de 2022 tenha servido para discutir qualquer medida antidemocrática. Segundo o militar, o encontro foi apenas para que Bolsonaro pudesse “desabafar” e “desopilar”.

Leia também: Moraes impede que militares prestem depoimento vestindo farda

De acordo com a Polícia Federal (PF), o general integra o grupo acusado de planejar ações de “monitoramento e neutralização” de autoridades. A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que, no dia 9 de dezembro de 202,2 os participantes do encontro teriam discutido a elaboração de uma carta a ser enviada aos comandantes das Forças Armadas com teor golpista. Theophilo, no entanto, negou qualquer envolvimento nesse tipo de articulação.

Leia também: Coronel confirma existência de carta para pressionar alto comando a participar do golpe



No depoimento, Theophilo disse que foi até o Palácio da Alvorada neste dia a pedido do comandante do Exército, e que recebeu mensagens de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, dizendo que o então presidente “queria conversar”.

Ainda de acordo com o depoente, o general Freire Gomes o enviou ao Alvorada com a missão de acalmar e tranquilizar Bolsonaro, pois "ele estava deprimido”.

“Ele mandou eu ir lá no lugar dele para fazer esse papel. Ele [Bolsonaro] reclamou, problema que houve no processo eleitoral, reclamou até algumas coisas dele próprio, ele achava que podia ter agido diferente, que poderia ter minorado a sua veemência em algumas coisas e foi isso, (...) praticamente um monólogo”, concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular