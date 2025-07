Hugo Motta defende reação firme a barreiras comerciais contra o Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o parlamento brasileiro está preparado para reagir a práticas comerciais consideradas discriminatórias contra o Brasil. Durante discurso na 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento, realizada nesta terça-feira (29/7), em Genebra, na Suíça, o parlamentar destacou a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica como uma resposta institucional às crescentes tensões no comércio internacional.

“Trata-se de uma resposta serena, mas firme, em linha com a nossa profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais para fins protecionistas e para ingerência em assuntos internos de outros países”, afirmou Hugo Motta, durante o encontro promovido pela União Interparlamentar (UIP), que reúne líderes legislativos de diversas nações.

A fala do presidente da Câmara ocorre em um momento em que o Brasil tenta negociar com os Estados Unidos a exclusão de produtos nacionais de uma nova tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump para 1º de agosto. Embora o governo federal tenha enviado representantes e senadores estejam em missão oficial no país, ainda não há acordo formal anunciado.

Renovação institucional e multilateralismo

Motta aproveitou o cenário de instabilidade econômica e geopolítica global para defender a renovação das instituições internacionais e o fortalecimento do multilateralismo. Segundo ele, os desafios atuais exigem “mais diálogo, mais cooperação e mais diplomacia” por parte de governos e parlamentos.

“O mundo vive um contexto de crescentes tensões geopolíticas, intolerância, protecionismo e enfraquecimento do multilateralismo. As instituições precisam se adaptar para serem mais representativas e eficazes para todos os países”, disse.

Sustentabilidade e COP30

O presidente da Câmara também destacou que o Brasil pretende demonstrar sua liderança legislativa na agenda ambiental durante a Conferência do Clima (COP30), que será realizada em novembro, na cidade de Belém (PA). Ele anunciou que está em articulação uma reunião parlamentar no contexto da COP, em parceria com a União Interparlamentar.

“Estamos comprometidos com a transição energética e com metas ambiciosas de descarbonização. Aprovamos marcos como as leis do Hidrogênio Verde, do Combustível do Futuro, do Comércio de Emissões, da Mobilidade Sustentável, da Adaptação Climática e da Energia Offshore”, enumerou.

Regulação da inteligência artificial

No campo tecnológico, Motta destacou o avanço das discussões no Congresso sobre a regulamentação da inteligência artificial. Segundo ele, o objetivo é garantir inovação com responsabilidade, proteger direitos fundamentais e evitar o uso nocivo das novas ferramentas. “Temos projetos para mitigar riscos, prevenir crimes e proteger especialmente crianças e adolescentes no uso dessas tecnologias digitais”, explicou.

Diplomacia parlamentar

Ao fim de seu discurso, o presidente da Câmara reforçou o papel da diplomacia parlamentar brasileira em fóruns internacionais. Ele citou a realização, em 2024, da 10ª Cúpula do P20, e, neste ano, do Fórum Parlamentar do Brics, sediado pelo Brasil, como exemplos do engajamento do Legislativo em ampliar a representatividade do Sul Global.

“Como guardiões da democracia, cabe aos parlamentos construírem pontes e não muros. Devemos ser os arquitetos de um futuro em que a razão prevaleça sobre a força e o entendimento substitua a confrontação”, concluiu.