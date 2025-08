Oposição no Congresso se articula após prisão de Bolsonaro

Em meio à tensão política intensificada após prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição no Congresso Nacional se articula e realizará nesta terça-feira (5/8), às 11h, uma coletiva de imprensa em frente à rampa do Congresso. A convocação reúne os principais nomes da bancada do PL no Legislativo, que prometem se manifestar contra o que classificam como uma “escalada autoritária” no país.

A medida judicial que impôs restrições a Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio do uso de celulares e internet, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão gerou forte reação de parlamentares aliados do ex-presidente.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, encabeça a convocação, ao lado do deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, e do senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do partido no Senado.

Além de protestar contra a prisão, os parlamentares pretendem levantar questionamentos sobre denúncias recentes que envolvem a existência de um suposto gabinete paralelo de investigações no TSE e no STF — informações que ganharam notoriedade nas últimas horas e devem pautar parte das declarações desta manhã.

Os oposicionistas alegam que o ministro responsável pela decisão foi alvo de sanções internacionais, em referência à inclusão de seu nome na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, legislação adotada por países como os Estados Unidos para punir autoridades acusadas de violações de direitos humanos.

Segundo a nota divulgada, os parlamentares consideram o momento como sendo “de extrema gravidade para a democracia brasileira”. A expectativa é que o evento reforce o discurso de que há uma perseguição política em curso contra figuras ligadas ao bolsonarismo.

Até o momento, o STF não se pronunciou oficialmente sobre a coletiva. A cobertura completa será atualizada ao longo do dia.