Lula alfineta Bolsonaro após prisão: ‘Cidadão que tentou dar golpe’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alfinetou nesta terça-feira (5/8) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após sua prisão domiciliar. Ao iniciar discurso na 5ª Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, Lula disse não querer falar do que ocorreu com “o outro cidadão brasileiro, que tentou dar o golpe”.

“Eu acho que hoje é um dia de dar boas notícias. Eu vim para cá comprometido a não perder muito tempo falando da taxação. Falar o mínimo possível. Porque também, se eu não falar, vocês ficam: ‘porque que o Lula não falou? Ele está com medo do Trump’. Eu não quero que vocês saiam com essa imagem”, declarou o presidente.

“E também não quero falar do que aconteceu hoje (ontem) com o outro cidadão brasileiro, que tentou dar um golpe”, acrescentou o chefe do Executivo.

STF determinou prisão domicilar

O comentário ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro pelo descumprimento de medidas cautelares da Corte. O ex-presidente é julgado por liderar uma tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.

A solenidade ocorreu no Palácio do Itamaraty, com a presença também de ministros do governo, como Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Camilo Santana (Educação).

