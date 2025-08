Erika Hilton condena obstrução e diz que bolsonaristas fazem "freak show" na Câmara

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) reagiu à obstrução promovida pela oposição, nesta terça-feira (5/8), durante a reunião da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, e acusou parlamentares bolsonaristas de transformarem o plenário em um “freak show” — "show de horrores", em tradução livre. Segundo ela, a estratégia tem como objetivo impedir o avanço das votações e blindar o ex-presidente Jair Bolsonaro diante das investigações em curso.

“É vergonhoso. O Congresso Nacional não pode se curvar à vontade de Bolsonaro e da sua família. Eles impedem que os deputados trabalhem, travam a pauta e transformam o plenário em um espetáculo grotesco”, afirmou a deputada ao Correio.

Hilton criticou ainda os discursos que acusam o Judiciário de censura. “Não entendo que censura é essa, com ampla defesa, contraditório e processos tramitando dentro das quatro linhas, como dizia o próprio Bolsonaro”, rebateu.

Para ela, há uma tentativa explícita de absolver os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. “Invadiram os três Poderes, quebraram tudo, defecaram nas mesas do Supremo. Bolsonaro debocha da Justiça, usa as redes sociais, e essa parcela do Congresso atua como linha auxiliar dele”, disparou.

A deputada também defendeu que o regimento da Câmara não pode ser usado para fins antidemocráticos. “Obstrução faz parte do processo legislativo, mas isso aqui não é regimental. É anticonstitucional. E é disso que eles gostam: não defendem a Constituição, não defendem a democracia”, concluiu.