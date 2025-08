Motta convoca reunião de líderes após obstrução de bolsonaristas

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estava na Paraíba enquanto deputados bolsonaristas ocupavam a Mesa Diretora da Casa e impediam os trabalhos para pedir anistia aos golpistas do 8 de Janeiro, nesta terça-feira (5/8).

Ele participou de eventos em dois hospitais às 10h30 e às 15h e deve retornar a Brasília ainda nesta terça. No fim da tarde, disse que acompanhou a situação à distância e que determinou o encerramento da sessão do dia.

“Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, escreveu em seu perfil no X.

A sessão, no entanto, nem começou. O grupo de deputados da oposição com esparadrapos na boca se sentou nas cadeiras da Mesa Diretora — inclusive a de Motta, da Presidência — para impedir o início da sessão no plenário.

Deputados governistas iniciaram um bate-boca e acusaram os parlamentares de atacar a democracia. “Isso aqui é um atentado contra o parlamento. É um ataque à democracia. Isso é uma vergonha”, disse o líder do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ). Também gritaram “sem anistia” enquanto os colegas bolsonaristas ocupavam a Mesa Diretora.