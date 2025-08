Erika ironiza protesto bolsonarista com esparadrapos na boca: "Podiam fazer esse favor"

Após uma coletiva de imprensa da oposição na manhã desta terça-feira (5/7) em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) protagonizaram uma "discursão" descontraída e inusitada.

Durante o protesto realizado por parlamentares aliados de Bolsonaro, deputados ocuparam a mesa diretora da Câmara — em ausência do presidente interino Hugo Motta (Republicanos-PB) — e colocaram esparadrapos na boca, em alusão ao que consideram um cenário de “censura e perseguição política”, especialmente após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao se deparar com a manifestação, a deputada Erika Hilton não economizou nas críticas e adotou um tom irônico diante do ato. Ao ver Cabo Gilberto com o esparadrapo cobrindo a boca, disparou: “Não é isso que Bolsonaro espera de vocês, hein”. Em seguida, continuou, também em tom de deboche: "Vocês podiam fazer esse favor", disse a deputada sobre o "voto de silêncio" dos bolsonaristas.

“A pauta deles é só Bolsonaro, é só isso”, referindo-se à centralidade do ex-presidente nos discursos da oposição. O deputado continuou encenando como se estivesse sem conseguir falar, o que fez a parlamentar rir e o questionar: "Você não acha ridículo não?", perguntou. Confira a cena:

A manifestação foi organizada após o vazamento de documentos que, segundo parlamentares oposicionistas, revelariam irregularidades cometidas por Moraes na condução das investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Como resposta, o grupo disse que intensificara a obstrução das pautas no Congresso e retomou a defesa da anistia aos condenados e do impeachment do ministro.

