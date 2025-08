Lula chora ao lembrar da miséria na infância: "Fome vai corroendo você por dentro"

Durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), realizada nesta terça-feira (5/8), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chorou ao relembrar a infância marcada pela miséria e declarou que o combate à fome é uma missão pessoal que o acompanha desde sempre.

Leia também: Lula afirma que resolver o tarifaço é mais fácil que combater a fome

“A fome é uma obsessão. Eu carrego isso na alma”, afirmou, com a voz embargada. Ao longo da fala, Lula descreveu o que chama de “dor silenciosa” vivida por milhões de brasileiros. “A fome não dói. A fome vai correndo você por dentro”, disse, em lágrimas. Confira o momento:

O presidente explicou que não é possível governar sem sensibilidade social, apenas com racionalidade técnica ou discursos de ocasião. Segundo ele, é preciso empatia real com o sofrimento alheio. Lula descreveu cenas da própria infância, como o dia em que comeu pão pela primeira vez, aos sete anos, e os períodos em que a única refeição possível era uma cuia de farinha com café preto.

Ele mencionou ainda a luta da mãe para sustentar oito filhos sozinha e o sentimento de indignação diante da pobreza extrema ainda presente no Brasil. O presidente também criticou a insensibilidade de setores políticos e econômicos que se opõem a gastos sociais. “Qual é a alma de um ser humano que, quando vai discutir o orçamento, diz que não pode gastar para matar a fome?”, questionou.

O Brasil saiu novamente do Mapa da Fome das Nações Unidas, segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025, divulgado em julho. De acordo com o levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o índice de subnutrição no país está abaixo de 2,5%, o que retira o Brasil da lista de nações em situação de insegurança alimentar grave.