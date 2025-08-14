InícioPolítica
Lula rebate Trump e diz que o Brasil "não vai ficar de joelho" para os EUA

Presidente respondeu o líder da Casa Branca, que afirmou que o Brasil é um "péssimo parceiro comercial"

Lula rebateu novas acusações de Trump, que chamou o Brasil de
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta quinta-feira (14/8), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial e que o país "não ficará de joelhos" diante da nação norte-americana. A fala ocorreu em um evento no município de Goiana, em Pernambuco.  

"É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom, só não vai ficar de joelho para o governo americano", disse Lula. As palavras foram ditas como resposta a uma afirmação de Trump. Também nesta quinta-feira, o presidente americano chamou o Brasil de "péssimo parceiro comercial". 

Em discurso na Casa Branca, Trump voltou a falar sobre a situação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) e disse que o processo contra o aliado no STF é uma "execução política". Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia 4 de agosto. 

Em resposta, Lula disse que "democracia está julgando Bolsonaro". "O que o Trump tem preocupação é que, vocês estão lembrados, o discurso deles é que nem o outro daqui. Que as eleições não eram sérias, que não podia perder. Ele [Trump] invadiu o Capitólio, morreram cinco pessoas. Eu disse ao presidente Trump: se você morasse no Brasil e tivesse feito o que fez nos EUA aqui também você seria julgado e se culpado, iria para cadeia", afirmou. 

Por Gabriel Botelho
postado em 14/08/2025 19:36 / atualizado em 14/08/2025 19:37
