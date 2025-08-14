Carla Zambelli faz greve de fome em presídio na Itália, diz advogado

A deputada do PL continuará presa na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma - (crédito: Reprodução/Rede Sociais)

Por Junio Silva — O advogado da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), Fábio Pagnozzi, afirma que a parlamentar está em greve de fome. A falta de alimentação teria sido o motivo dela ter desmaiado e batido a cabeça antes da audiência de extradição no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, na última quarta-feira (13/8).

Em entrevista à Jovem Pan, o representante da defesa de Zambelli — que está presa desde 29 de julho em presídio italiano — está "muito debilitada".

A audiência foi suspensa após o desmaio e a parlamentar precisou de atendimento médico. Segundo Fábio Pagnozzi, um perito da Justiça italiana avaliará o estado de saúde de Zambelli em 18 de agosto.

Leia também: Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça brasileira

A deputada do PL continuará presa na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, enquanto a defesa alega questões de saúde e pede que ela aguarde o processo de extradição em prisão domiciliar.

Entenda o caso

Zambelli foi condenada pelo Superior Tribunal Federal (STF) por ter invadido, com a ajuda de um hacker, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na tentativa de emitir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a deputada fugiu para a Itália onde foi presa em 29 de julho. Zambelli também é ré por ter perseguido de arma em punho um homem negro na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal se encontra parado por determinação do ministro Kassio Nunes Marques.



