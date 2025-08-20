Gleisi convoca base após derrota do governo na CPMI do INSS

Ministra quer entender a reviravolta que impediu o governo de conseguir o comando da CPMI - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou, nesta quarta-feira (20/8), lideranças do Executivo no Congresso para uma reunião com o objetivo de entender a reviravolta sofrida pelo governo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar descontos fraudulentos de segurados do INSS.

Leia também: Oposição domina primeira sessão da CPMI do INSS, após revés do governo

No Senado, o líder do governo é o parlamentar Jaques Wagner (PT-BA). Já na Câmara, o deputado José Guimarães representa interesses do Executivo. Junto à convocação desses líderes, Gleisi chamou representantes do comando do PT nas duas casas. O governo, que tinha intenção de comandar a CPMI do INSS, teve um revés após a oposição conseguir eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG) à presidência da comissão.

O parlamentar do Podemos indicou o senador oposicionista Alfredo Gaspar (União-AL) para a relatoria da CPMI. Na sessão realizada na tarde desta quarta, Gaspar e Viana classificaram a conquista como uma vitória da oposição contra o governo.

Leia também: Na Câmara, Alckmin pede urgência para projetos que fortalecem exportações brasileiras

A estratégia da oposição em acumular conquistas no Congresso foi comentada por governadores alinhados à direita que se reuniram na noite de terça-feira (19/8), em Brasília, na casa do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Na pauta do evento, os políticos discutiram planos para as eleições de 2026.

"Com o avanço da oposição na Câmara, penso que derrotaremos o governo no ano que vem", disse ao Correio Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República. Além dele, o jantar contou com a presença do pré-candidato e governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Leia também: Governadores de direita participam de jantar na casa do presidente do União

Segundo ele, o jantar simbolizou união da direita contra uma possível reeleição do presidente Lula. "Isso (a união dita por ele) deixa claro pra população que a centro-direita está definitivamente ciente da sua responsabilidade e que nós vamos para o processo 2026 para ganhar as eleições do PT e do Lula", anunciou.

Saiba Mais Política Dino ironiza reação do mercado à decisão sobre leis estrangeiras: "Não sabia que eu era tão poderoso"

Dino ironiza reação do mercado à decisão sobre leis estrangeiras: "Não sabia que eu era tão poderoso" Política Bancos brasileiros podem ser punidos por cumprir sanções dos EUA, diz Moraes

Bancos brasileiros podem ser punidos por cumprir sanções dos EUA, diz Moraes Política CCJ do Senado aprova novo Código Eleitoral e inclui voto impresso no texto