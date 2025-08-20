CPMI: Governistas pedem convocação de Bolsonaro para explicar desvios no INSS

Oposição alega que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi avisado de esquema no INSS durante a transição de governo - (crédito: Marcos Corrêa/PR)

Deputados do PT que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da fraude contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentaram, nesta quarta-feira (20/8), um requerimento para convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O objetivo é questioná-lo sobre as medidas tomadas durante o mandato dele para impedir as fraudes bilionárias à Previdência Social.

“Solicita-se a convocação do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da sua possível ciência das irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários desde a transição governamental em 2018”, diz o requerimento apresentado pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS).

Em maio, o senador Izalci Lucas (PL-DF) disse em uma entrevista que recebeu no gabinete dele peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que lhe apresentaram indícios de irregularidades nos benefícios sociais, incluindo um rombo bilionário.

“Nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro. As medidas que eu levei geraram realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação”, disse Izalci em entrevista à CNN em 21 de maio.

Os governistas citaram a entrevista de Izalci para justificar a necessidade da convocação. Alegam, no requerimento, que a comissão precisa apurar o grau de conhecimento e quais foram as providências tomadas por Bolsonaro.

“Durante seu mandato, as fraudes continuaram em larga escala, causando prejuízo bilionário aos cofres públicos e a milhões de aposentados e pensionistas em todo o país”, diz o requerimento.

Para os governistas, a MP citada por Izalci — 871 de 2019, que alterou processos para a concessão e manutenção de benefícios para coibir fraudes — foi insuficiente para impedir a continuidade do esquema.