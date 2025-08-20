PF encontra planos de fuga de Bolsonaro para a Argentina

Por meio de um backup, a PF encontrou o pedido de asilo político com data de 10 de fevereiro de 2024, onde Bolsonaro alega sofrer perseguição política - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Por Junio Silva — A Polícia Federal (PF) encontrou provas de que Jair Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina. Segundo um documento recuperado no smartphone do ex-presidente, o plano já existia desde fevereiro de 2024.

As informações constam em relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20/8). Por meio de um backup, a PF encontrou um documento editável com data de 10 de fevereiro de 2024, onde Bolsonaro alega sofrer perseguição política.

“De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos”, escreve Jair, réu em ação penal por tentativa de golpe de Estado. Segundo investigadores, o objetivo seria impedir a aplicação da lei penal.

Os metadados do documento intitulado “Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx”, salvo no celular do ex-presidente dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, indicam que o arquivo foi criado por um usuário chamado “Fernanda Bolsonaro”. A PF acredita que essa pessoa seja Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora de Jair e esposa do senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ). Confira o documento:

Documento encontrado no celular de Bolsonaro

O relatório entregue ao STF aponta ainda que dois meses antes da edição do documento, Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes que iria viajar para a Argentina nos dias 7 a 11 de dezembro.

Na ocasião, Jair se reuniu com o presidente argentino Javier Milei. Para a PF, as informações indicam que Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria a fuga em direção à Argentina.



