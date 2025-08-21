Por que o pastor Silas Malafaia está sendo investigado?

A Polícia Federal apresentou trocas de mensagens entre Malafaia e Jair Bolsonaro, ocorridas após o anúncio de imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O pastor Silas Malafaia foi alvo de operação de busca e apreensão na quarta-feira (20/8). Foram apreendidos aparelhos celulares do líder religioso e ele está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Malafaia é investigado por suposta participação em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As investigações são desdobramentos do Inquérito 4995, que apura condutas de Jair e Eduardo Bolsonaro.



Por que Malafaia está sendo investigado?

A Polícia Federal apresentou trocas de mensagens entre Malafaia e Jair Bolsonaro, ocorridas após o anúncio de imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. Para as autoridades brasileiras, essas mensagens demonstram a articulação de uma campanha para vincular o fim das sanções à concessão de anistia a pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.



Em uma das mensagens, Malafaia afirma: "A próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. Vão dobrar a aposta apoiando o ditador? Duvido". Em outro momento, o líder religioso diz que “tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa.”

Em parecer, a Procuradoria-Geral da República afirma que Malafaia atuou como “orientador e auxiliar” nas ações de coação e obstrução promovidas por Jair e Eduardo Bolsonaro, com o objetivo de interferir no andamento da Ação Penal 2668, em que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado. O julgamento desta ação será iniciado em 2 de setembro.



Na decisão que autorizou a ealização de busca pessoal e a imposição de medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes destacou que, as condutas de Silas Malafaia em conjunto com Jair Bolsonaro caracterizam “claros e expressos” atos executórios.

O ministro destacou, ainda, a existência de “fortes evidências” de que o investigado “atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada, destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal”. Segundo Moraes, tais condutas são semelhantes às apuradas no Inquérito 4.874, que investiga a atuação de Milícias Digitais.

Quem é Silas Malafaia?

É um pastor evangélico, televangelista e autor brasileiro, conhecido por sua atuação no cenário religioso e político do país.

É o líder da igreja evangélica neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele também é um conferencista e organiza eventos de grande repercussão, como o Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil.

Malafaia coordena e apresenta o programa de TV Vitória em Cristo, que está no ar há mais de 29 anos na RedeTV e na Band.

É conhecido por seu conservadorismo e por seu ativismo político. Ele apoiou publicamente a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022.

Ao longo de sua carreira, Silas Malafaia esteve envolvido em diversas polêmicas, como investigações, brigas judiciais e declarações contundentes sobre temas como a teologia da prosperidade e direitos LGBTQIA+.