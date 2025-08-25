Presidente do PL compara Bolsonaro a Che Guevara: "Lembrado até hoje"

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comparou Jair Bolsonaro (PL) ao líder revolucionário de esquerda Che Guevara ao falar sobre o potencial de transferência de votos do ex-presidente nas eleições de 2026.

“É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha carisma como Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele pra fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal”, afirmou Costa Neto.

Segundo ele, daqui a “30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro” , as pessoas vão usar camiseta com a imagem de Bolsonaro, como fazem com a de Che.

A declaração de Valdemar foi dada a GloboNews durante evento em São Paulo, que reuniu lideranças de direita para debater o cenário político atual e as eleições presidenciais do próximo ano.

Após a repercussão, o presidente do PL foi às redes sociais para se retratar da comparação, que desagradou os apoiadores do ex-presidente.

Costa Neto disse que nunca comparou Bolsonaro a Che. “Até porque o cubano era de esquerda”, disse o presidente do PL se referindo a um dos líderes da Revolução Cubana, que tinha nacionalidade argentina.

“O que eu comparei foi o processo de mitificação, e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é”, afirmou.