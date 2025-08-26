Lula abandona lema "Brasil, União e Reconstrução" e adota novo slogan; saiba qual

O novo lema governamental foi anunciado nesta terça-feira (26/8), durante reunião ministerial - (crédito: Flickr/ Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai alterar o slogan de seu governo, a partir da próxima semana. Em vez de 'Brasil, União e Reconstrução', o Planalto decidiu que o slogan será 'Governo do Brasil ao lado do Povo Brasileiro'.

O novo lema governamental foi anunciado nesta terça-feira (26/8), durante reunião ministerial. A escolha teve participação direta de Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo.

Fontes palacianas afirmam que a mudança do slogan do governo se deu após um entendimento de que a ideia de um Brasil em prol da união e da reconstrução já foi consolidada aos longos desses dois anos e meio de governo.

Diante disso, ainda conforme entendimentos de interlocutores do Planalto, a imagem de um governo do Brasil próximo ao povo elucidará as ideias de soberania, justiça social e de acompanhamento das pessoas.

Veja como ficará novo slogan do governo Lula:

Novo slogan do Governo Federal (foto: Reprodução/ascom do Planalto)

