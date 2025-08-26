Zema descarta ser vice na disputa presidencial: "Vou até o fim"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou, nessa segunda-feira (25/8) abrir mão de sua candidatura à Presidência da República em 2026 para compor como vice em uma chapa da direita. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o mineiro afirmou que pretende levar sua pré-campanha “até o fim”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“Está definido que a campanha vai até o fim. Em toda a minha carreira, tanto no setor privado quanto no setor público, eu sempre fui a pessoa que montou o time, que coordenou”, disse Zema, reforçando que não pretende ocupar papel secundário na corrida eleitoral.
Saiba Mais
- Política CPMI do INSS aprova plano de trabalho e vai apurar fraudes bilionárias desde 2015
- Política Governo anuncia que lançará programa para fornecer gás gratuito
- Política Heringer, ex-aliado de Lula, elogia oposição na CPMI do INSS
- Política Consenso entre governo e oposição, Duarte Jr. assume vice-presidência da CPMI do INSS
- Política Lula repudia cassação do visto de Lewandowski pelos Estados Unidos
- Política Quem entra no Brasil tem que respeitar a Constituição, diz Lula sobre big techs
No programa, Zema também disse que seguirá como candidato mesmo em caso de lançamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), outro nome cotado pela direita para 2026. “Vamos trabalhar lado a lado, e no segundo turno, aquele que for, com certeza vai ter o apoio”, afirmou.
Zema relatou ainda que ouviu do próprio Tarcísio a disposição de disputar a reeleição em São Paulo, em vez de se arriscar na corrida presidencial. Para o mineiro, a eventual saída do paulista poderia abrir caminho para uma vitória da esquerda no maior colégio eleitoral do país.
“Acho que a grande questão é ter um nome à altura dele em São Paulo e sujeito a perder o principal estado do Brasil, talvez até para a esquerda, se ele não pleitear a reeleição. É um risco do partido dele. Não sei qual nome poderia ter a aceitação tão elevada no estado de São Paulo, mas em política tudo é possível”, avaliou.
A entrada de Zema na disputa pelo Palácio do Planalto, que tenta se posicionar como antagonista à gestão petista, redesenhou o tabuleiro da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador mineiro busca se consolidar como alternativa viável ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, e intensifica sua agenda pelo país com entrevistas e encontros com setores empresariais.
Zema no Roda Viva
- Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República neste mês, participou do programa Roda Viva nessa segunda-feira;
- O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país, concedendo entrevistas a diferentes veículos e buscando aproximação com o empresariado;
- Um dos seus desafios é nacionalizar seu nome, ainda pouco conhecido fora dos limites de Minas Gerais;
- Zema tenta se consolidar como alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível;
- Na disputa pela sucessão de Bolsonaro, outros nomes da direita e extrema direita estão no tabuleiro;
- Assim como Zema, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, já se lançou como pré-candidato à Presidência;
- Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também são cotados para a disputa, mas ainda não oficializaram uma possível candidatura;
- Os jornalistas que participaram do programa são: Bertha Maakaroun (colunista do Estado de Minas), Ricardo Corrêa (coordenador de Política do Estadão), Cibelle Bouças (repórter do Valor Econômico), Fábio Zanini (editor do Painel da Folha de S. Paulo) e Edilene Lopes (analista de política da CNN Brasil).