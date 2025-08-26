Governo anuncia que lançará programa para fornecer gás gratuito

Ministro Rui Costa fez um balanço das ações do governo Lula e apresentou novos projetos - (crédito: Reprodução Youtube)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta terça-feira (26/8) que o governo planeja lançar na próxima semana o programa Gás do Povo, que vai fornecer gás de cozinha de forma gratuita para cerca de 46 milhões de pessoas.

“Provavelmente na próxima semana, o gabinete está definindo a data exata, o presidente irá formalizar e lançar o programa Gás do Povo, que vai beneficiar 15 milhões de famílias, atendendo, portanto, 46 milhões de brasileiros”, disse Rui durante a abertura da reunião, que foi transmitida.

“Isso, além do benefício econômico, tem a prevenção de retirar crianças, idosos e pessoas que regularmente vão pro hospital de pronto atendimento para cuidar de queimaduras ao cozinhar com álcool”, acrescentou o ministro.

Ele destacou também que 60 milhões de brasileiros já estão isentos de pagar a conta de luz, após o lançamento da tarifa social, em junho deste ano.

O que se sabe sobre o programa Gás do Povo

Programa Gás do Povo deve ser lançado até o final de agosto

Até 15 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade deverão ser contempladas

Rui comentou sobre o lançamento durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua fala, o chefe da Casa Civil apresentou um balanço das ações do governo federal até o momento, além de adiantar outras medidas que estão sendo finalizadas pelo Executivo.

Minha Casa Minha Vida

Durante a reunião ministerial, Rui Costa destacou também o lançamento, nas próximas semanas, do programa de melhoria habitacional do Minha Casa Minha Vida, que terá R$ 30 bilhões em recursos.

“Nas próximas semanas, também já aprovado pelo presidente, será lançado, o gabinete definirá a data, o lançamento da melhoria habitacional do MCMV, com investimento previsto de R$ 30 bilhões para que as pessoas possam fazer melhorias habitacionais nas suas casas”, declarou Rui Costa.

O recurso será usado para financiar reformas no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, com o objetivo de melhorar a qualidade das habitações de pessoas com menor renda.

Ministros devem viajar mais aos estados

Segundo Rui Costa, além da reunião ministerial desta terça-feira, o governo vai organizar outros encontros menores divididos por setor, como Infraestrutura e Desenvolvimento, para que os titulares tenham mais tempo para apresentar suas entregas.

Aos integrantes da Esplanada. Rui também orientou que aumentar a participação em entrevistas e atos públicos, e que também viajem mais pelo Brasil. Disse ainda para que comparem suas entregas com as dos governos passados.

“Aumentar a presença nossa nos estados é importante. Didaticamente as pessoas conseguem entender mais quando você compara o antes e o depois, como estava e como está. Isso é muito didático. É importante que a gente possa comparar, porque em todos os itens, sem exceção, nós vamos ter resultados muito mais positivos”, declarou o ministro.