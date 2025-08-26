Os 199 adjetivos negativos dados a Zema por deputado em Minas

Deputado estadual Professor Cleiton classificou a entrevista do governador Romeu Zema ao Roda Viva como uma das piores da história do programa - (crédito: Guilherme Dardanhan/ALMG)

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) foi ao plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta terça-feira (26/8) e listou 199 adjetivos ao governador e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), por sua entrevista ao programa Roda Viva na noite de segunda-feira (25/8).

"Romeu Zema não é inominável. Eu trouxe alguns adjetivos que representam muito bem a pessoa que ele é. O cérebro ainda pensa", disse o parlamentar antes de começar a listar os termos pouco elogiosos ao governador mineiro, que podem ser lidos ao final desta matéria.

O político também pediu desculpas ao povo brasileiro pelo que ele considerou a pior entrevista já feita pelo programa.

"Gostaria de pedir desculpas a uma das piores, senão a pior, entrevista da história de um dos grandes programas da nossa tv aberta que é o Roda Viva. Desculpas aos brasileiros, em nome de todos os mineiros, pelo constrangimento, vergonha que nós passamos a cada dia ao identificarmos a pequenez e a mediocridade deste sujeito que nos governa", afirmou o político de oposição.

Durante o programa, Zema disse, entre outras coisas, que não tinha uma proximidade tão grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de ter pedido votos para ele em 2018 e em 2022; que não achava que os ataques aos policiais, as depredações das sedes dos três poderes e os pedidos de golpe de Estado caracterizassem uma tentativa de golpe de Estado; e que só dará transparência as isenções fiscais para os empresários quando outros estados também fizerem.

Falas sobre a forma como devem ser tratadas pessoas em situação de rua, comparadas com carros abandonados que devem ser guinchados; e o uso do termo "beliscoso" em vez de belicoso também chamaram atenção.

Em janeiro de 2021, o escritor Ruy Castro publicou em sua coluna na Folha de S.Paulo um texto em que listava uma série de adjetivos negativos ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), em meio a condução errática frente a pandemia da COVID-19. A jornalista Maríliz Pereira Jorge também fez uma coluna em março no mesmo veículo com a mesma proposta.

Leia a lista de 199 adjetivos que o deputado Professor Cleiton (PV) atribuiu ao governador Romeu Zema:

"Ignorante, burro, idiota, imbecil, retardado, analfabeto, boçal, bronco, estúpido, iletrado, ignaro, ilegível, obscuro, sombrio, onagro, atrasado, inculto, obsoleto, retrógrado, beócio, rude.

Besta, cavalgadura, quadrúpede, tolo, alarve, grosseiro, jalofo, lorpa, desajeitado, peco, tapado, teimoso, chucro, intratável, desalumiado, escuro, asnático, brutal, bruto.

Desaforado, descortês, duro, estólido, inepto, lambão, obtuso, palerma, sandeu, selvagem, toupeira, cavo, incapaz, insensato, incompetente, imperito, impróprio, inapto, inábil, insuficiente.

Abagualado, bárbaro, labrusco, sáfaro, insciente, inepto, insipiente, imprudente, leigo, alheio, estranho, estulto, fátuo, mentecapto, pateta, toleirão, írrito, vão, oco, chocho.

Frívolo, fútil, vazio, definhado, enfezado, frustrado, abestalhado, lambão, cavalar, desabrido, escabroso, fragoso, incivil, inclemente, indelicado.

Roto, ríspido, rombudo, severo, silvestre, tacanho, tosco, covarde, poltrão, safado, baldo, infundado, mentido, nugativo, supervacâneo, bordegão, asinário, bordalengo, calino.

Indouto, sinistro, arrogante, desinformado, alvar, atoleimado, estúpido, boçal, disparatado, rude, azêmola, desajeitado, lanzudo, asselvajado, bestial, protervo.

Irracional, javardo, malcriado, desaforado, atrevido, insolente, descortês, inconveniente, indelicado, intratável, confragoso, cru, cruel, despiedado.

Penoso, tirano, estólido, estouvado, néscio, abarroado, abrutalhado, achamboado, achavascado, chaboqueiro, crasso, desabrido, grosso, labrego.

Maleducado, reles, rugoso, rústico, soez, tarimbeiro, abestalhado, aluado, babão, bobalhão, bobo, bocó, demente, descerebrado, desequilibrado, desmiolado, lerdaço, paspalhão, patranho.

Sendeiro, toupeira, vão, bestialógico, insociável, ranzinza, soberbo, apedeuta, anômalo, acéfalo, apanema, embotado, escabroso, inclemente, carniceiro, safado, entupido, obducto, boto, ogro, balordo.

E o melhor de todos, HOMÚNCULO".