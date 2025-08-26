InícioPolítica
Congresso

CPMI do INSS convoca "Careca do INSS" e Maurício Camisotti

O presidente da comissão, senador Carlos Viana, prometeu transparência e citou que os nomes são peças-chave no esquema. "Queremos dar mais sequência, celeridade à investigação e, principalmente, prestar contas à população brasileira", afirmou

Antônio Carlos Antunes, o
Antônio Carlos Antunes, o "Careca do INSS", é um dos principais envolvidos no esquema de desvio de aposentadorias e pensões - (crédito: Reprodução)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta terça-feira (26/8), a convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "careca do INSS", e do empresário do setor da saúde Maurício Camisotti, investigado como um dos beneficiários finais das fraudes envolvendo associações ligadas a aposentados e pensionistas. Ambos são considerados peças-chave no suposto esquema criminoso dentro do órgão e devem ser ouvidos já nas primeiras fases dos trabalhos.

O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), destacou a importância das oitivas e afirmou que a dupla terá de prestar esclarecimentos de forma individualizada.

“(O careca do INSS) Será alvo também de uma oitiva separada. Nós queremos ouvi-lo separadamente, num dia em que vamos organizar todo o trabalho. Ele é peça fundamental nessa investigação e tem muito a nos dizer”, disse Viana. O homem é apontado como figura central no esquema de desvio de aposentadorias e pensões.

Além das convocações, a CPMI aprovou ainda o chamamento de todos os ex-ministros da Previdência desde 2015, assim como superintendentes do INSS, representantes da Dataprev e servidores técnicos envolvidos em concessões de créditos e descontos suspeitos. “Todos os ministros desde 2015, sem exceção, serão convidados a comparecer. Se não comparecerem, então serão alvo de convocação por parte da CPMI”, reforçou Viana.

O presidente frisou que a condução dos trabalhos terá foco técnico, priorizando agentes públicos e gestores diretamente ligados ao suposto esquema. Segundo ele, a intenção é blindar a comissão de disputas políticas e dar celeridade à apuração.

“A CPMI quer ter os pés no chão. Nós queremos seguir as informações técnicas. Ao longo dos depoimentos é que nós definiremos, claro, quem será ou não chamado, mas não há previsão de que nomes ligados a governos anteriores sejam convidados sem as devidas provas”, afirmou.

Supremo

Viana também anunciou que pretende buscar uma interlocução direta com o Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro André Mendonça foi designado relator dos inquéritos que investigam as fraudes no INSS, e a CPMI quer acesso às informações já coletadas pela Polícia Federal.

“Nós vamos pedir imediatamente uma agenda com o ministro André Mendonça para que todos os inquéritos sejam feitos em colaboração com a CPMI. Queremos dar mais sequência, celeridade à investigação e, principalmente, prestar contas à população brasileira”, declarou o senador.

Os primeiros depoimentos estão previstos para a próxima quinta-feira (28), quando será ouvido um dos advogados responsáveis pelas denúncias iniciais do esquema. “A população brasileira terá acesso a tudo o que aconteceu no INSS. É o nosso compromisso de transparência e de prestação de contas à população”, concluiu Viana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 26/08/2025 15:57 / atualizado em 26/08/2025 15:57
x