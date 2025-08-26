Lula vai assinar decreto que implanta TV 3.0; veja o que muda

Em cerimônia fechada e ao lado de Lula, Frederico de Siqueira Filho assinou o termo de posse do Ministério das Comunicações, na quinta-feira - (crédito: Ricado Stuckert/ R)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, nesta quarta-feira (27/8), o decreto que implantará a TV 3.0. A oficialização do texto que promete maior integração entre a televisão e a internet ocorrerá às 11h, no Palácio do Planalto, e terá a participação do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Segundo a pasta das Comunicações, a TV 3.0 promete "revolucionar" a forma como brasileiros assistem televisão, "com mais interatividade, qualidade de som e imagem". "O novo sistema moderniza o setor e coloca o país na vanguarda da radiodifusão mundial", aposta o ministério.

O que muda com a TV 3.0

O novo modelo de TV, segundo o Ministério das Comunicações, permitirá que a população desfrute de imagens com qualidade superior como resolução em 8K, som imersivo e recursos avançados de interatividade.

A promessa é de uma televisão mais moderna, inclusiva e conectada com as necessidades do cidadão brasileiro. "Vem aí a TV 3.0, um sistema que vai promover o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso a uma televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição", disse Lula durante evento “O Brasil dando a Volta por Cima” , realizado em abril deste ano.

Plataforma de governo digital

Além das melhorias técnicas, a TV 3.0 terá papel estratégico na comunicação estatal, com a criação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que permitirá, futuramente, o acesso a serviços públicos diretamente pela televisão, promovendo maior integração entre Estado e cidadão.

O avanço tecnológico, ainda na avaliação do governo, também promete ampliar a acessibilidade, com recursos específicos para pessoas com deficiência. A expectativa do governo é posicionar o Brasil na vanguarda mundial da radiodifusão digital.