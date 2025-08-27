InícioPolítica
Irmão de Lula não será convocado para depor na CPMI do INSS

Em acordo com a oposição, governo consegue evitar a convocação de Frei Chico, dirigente de uma das entidades citadas no escândalo

A CPMI do INSS começará os depoimentos na próxima quinta-feira, com o advogado que fez as denúncias - (crédito: Ed Alves CB/CB/D.A Press)
O Planalto obteve uma vitória, nesta terça-feira, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Por acordo entre a base governista e a oposição, Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não será convocado para depor. Ele é vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos), uma das entidades citadas no escândalo de descontos irregulares. Em contrapartida, ficou acertado, também, que o ex-ministro Paulo Guedes não será chamado.

Também favorável ao governo foi o acordo para que o vice-presidente da CPMI seja o deputado Duarte Jr. (PSB-MA). O Executivo amenizou, assim, a derrota sofrida na semana passada, quando a oposição conseguir colocar no comando do colegiado o senador Carlos Viana (Podemos-MG), como presidente, e o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), na relatoria. 

Neste início de trabalho da comissão, foram definidos os primeiros depoentes. O advogado Eli Cohen, responsável pelas denúncias que motivaram a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, será ouvido na quinta-feira, às 9h.

Cohen ganhou destaque por ter descoberto um esquema de fraude estruturado envolvendo associações que realizavam descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, além de operações de crédito consignado compulsório sem autorização dos titulares. Ele fez a denúncia ao identificar atas adulteradas de assembleias de associações. O advogado classificou o caso como um crime organizado.

Estratégia

Segundo o presidente da comissão, Carlos Viana, a escolha é estratégica. "Gostaríamos muito da participação dele para que possa nos dizer, com clareza, os detalhes que já conhece e que estão à disposição dos inquéritos. Ele foi um dos primeiros a denunciar o esquema criminoso", explicou, após a aprovação do plano de trabalho do colegiado.

Além de Cohen, a CPMI aprovou a convocação de nomes centrais no escândalo, entre eles, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o empresário do setor da saúde Maurício Camisotti, apontado como um dos beneficiários finais das fraudes. Eles serão chamados em sessões seguintes.

Também foram aprovados requerimentos para ouvir ex-ministros da Previdência desde 2015, superintendentes do INSS, representantes da Dataprev, servidores técnicos envolvidos na concessão de créditos e descontos, além de presidentes de associações com acordos de cooperação técnica firmados com o instituto nos últimos 10 anos.

O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, frisou que os trabalhos começaram sem tumulto, apesar das divergências políticas. "Chegamos a um consenso inicial: ninguém será poupado e ninguém será perseguido. O objetivo é identificar os culpados com base em dados e fatos", declarou.

Gaspar destacou que a comissão já identificou uma célula de organização criminosa ligada às fraudes. "Esse é o rito inicial: ouvir quem participou da investigação, na quinta-feira; depois, ex-ministros da Previdência, membros do INSS e dirigentes das associações. E, num momento seguinte, o Camisotti e o Careca do INSS também virão depor", completou.

No total, 910 requerimentos aguardam apreciação. Entre eles, pedidos de compartilhamento de informações do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro André Mendonça conduz os inquéritos. Viana antecipou que solicitará uma agenda com o magistrado para dar celeridade às investigações.

"Começamos bem e, a partir de quinta-feira, a população terá acesso a tudo o que aconteceu no INSS. É o nosso compromisso de transparência e de prestação de contas", reforçou o presidente da comissão.

 

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Danandra Rocha e Wal Lima
postado em 27/08/2025 03:55
