Eduardo Suplicy recebe alta após passar por cirurgia

De acordo com o boletim médico, o parlamentar seguirá acompanhado por um cardiologista durante o pós-operatório em casa

Suplicy, de 84 anos, passou mal durante as atividades do 24º Congresso Mundial de Renda Básica - (crédito: Lucas Martins/Fotógrafo Eduardo Suplicy)
O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) recebeu alta nesta sexta-feira (29/8) após passar por cirurgia para colocar um marcapasso. Segundo boletim médico do Hospital Niterói D’Or, Suplicy seguirá com os cuidados do pós-operatório em caso, acompanhado de um cardiologista.

Suplicy, 84 anos, passou mal durante as atividades do 24º Congresso Mundial de Renda Básica. Ele foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, onde foi constatada uma arritmia. De lá, foi transferido para o hospital privado em Niterói. Mesmo internado, Suplicy participou por videochamada do Congresso.

No perfil do X, antigo Twitter, o parlamentar comemorou o sucesso da cirurgia, realizada na última quinta-feira (28). “Já combinei com Deus e os orixás que estarei vivo para ver acontecer o direito de partilharmos da riqueza que produzimos pra nossa nação”, declara.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 29/08/2025 22:00
