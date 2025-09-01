Câmara debate COP30 e tratado global sobre plásticos em audiência pública

O debate contará com a presença de representantes do Itamaraty, que atuam nas negociações de clima e meio ambiente - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Faltando dois meses para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), a Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (2/9) uma audiência pública para discutir os preparativos do evento, que abordará a urgência climática global e os avanços nas negociações do tratado internacional contra a poluição plástica. O encontro ocorrerá no Anexo II, Plenário 3, a partir das 10h.

Entre os expositores confirmados estão o deputado Nilto Tatto (PT-SP), presidente da Frente Parlamentar Ambientalista; Vitor Pinheiro, representante da ONU sobre Mudança Climática (PNUMA); Adalberto Maluf, do Ministério do Meio Ambiente (MMA); e Bianca Hammerschmidt, do Ministério dos Povos Indígenas.

Também participam Marcos Woortmann, diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS); Paula Johns, representante da Coalizão RT 3S ACT Promoção da Saúde; além de especialistas ligados à agricultura familiar sustentável e à sociedade civil organizada.

O debate contará ainda com a presença de representantes do Itamaraty, que atuam nas negociações de clima e meio ambiente, e de Lara Iwanicki, da Oceana, que acompanha diretamente a negociação do tratado global sobre plásticos. O setor privado também terá espaço, com a participação de André Passos Cordeiro, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Sobre a COP30

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP) é o maior evento das Nações Unidas para discussão e negociação sobre as mudanças climáticas. O encontro é realizado anualmente e sua presidência se alterna entre as cinco regiões reconhecidas pela ONU.

Em 2025, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Partes (COP30), que acontecerá em Belém, no Pará. A cidade escolhida oferecerá ao mundo uma plataforma única para debater soluções para a crise climática com os pés fincados no coração da Amazônia. Como país anfitrião, o Brasil assumiu o compromisso de fortalecer o multilateralismo e acelerar a implementação do Acordo de Paris.