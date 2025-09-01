Anne Hathaway "educa" paparazzis no set de 'O diabo veste prada 2'

Em vídeo divulgado pela revista norte-americana People nas redes sociais neste domingo (31/8), a atriz Anne Hathaway, que retorna ao papel de Andrea Sachs na esperada sequência de O Diabo Veste Prada, acalma paparazzis no set de filmagem. “Vocês precisam relaxar, temos crianças no set”, pondera. A mensagem foi dirigida ao grupo que estava causando barulho e tensão enquanto fotografava do lado de fora da área protegida.
Vestida de preto, a atriz se dirigiu a eles com firmeza, pedindo respeito e lembrando que havia crianças no local. "Todos sabem que há crianças no set? Então todo mundo vai relaxar. Vamos ter um dia muito agradável porque temos crianças aqui", diz Anne.
Pouco depois, Stanley Tucci, que também faz parte do elenco, tentou reforçar a mensagem em tom conciliador, pedindo que os fotógrafos tivessem calma. A equipe de segurança igualmente interveio para evitar conflitos, acrescentando: “Vocês precisam relaxar.”
Esse não foi o único momento marcante das gravações. Dias antes, Anne sofreu uma queda após o salto de seu sapato quebrar em uma escadaria. O incidente rapidamente viralizou nas redes sociais, já que a atriz, sorridente e com bom humor, reagiu dizendo: “Estou bem!”.
O episódio fez os fãs relembrarem uma cena clássica de sua carreira em O Diário da Princesa. A própria atriz brincou com a coincidência, publicando nas redes sociais: “Vinte anos depois, ainda caindo por você…”.
O diabo veste prada 2
O elenco reúne os grandes nomes do primeiro longa, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, além de novos nomes como Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Simone Ashley e Kenneth Branagh. O enredo deve explorar os desafios do mercado editorial em transformação, trazendo de volta as tensões entre Miranda Priestly e sua antiga assistente Emily Charlton.
A história pode ainda incorporar elementos do livro A Vingança Veste Prada: O Retorno do Diabo (2013), que também reuniu Andy e Emily em novas funções de prestígio. O lançamento está previsto para 1º de maio de 2026.
A produção, no entanto, enfrenta o desafio de conter os vazamentos de bastidores. Diversas imagens do set já circulam on-line, revelando detalhes de figurinos de marcas como Dior, Stella McCartney e Saint Laurent.
