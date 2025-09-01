Mendonça Filho defende saída do União Brasil do governo Lula

Na avaliação do deputado, a União Brasil precisa se manter distante do governo, "sem nenhuma participação ministerial", após a formação da federação com o Partido Progressista - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Recife — Ex-ministro da Educação e um dos principais críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pernambuco, o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) defende a saída dos ministros da legenda do atual governo. Ele também defende a formação de um nome único da centro-direita para a disputa presidencial de 2026.

“Eu, historicamente, sempre fui antagonista ao PT. A linha de pensamento é completamente diferente da minha história política. Sempre me posicionei contra qualquer sustentação ao governo petista”, afirmou o deputado pernambucano nesta segunda-feira (1/9), durante a 14ª edição do Fórum Nordeste, em Recife, que reuniu autoridades e empresários para debater os desafios da transição energética na região.

Contudo, Mendonça Filho não soube precisar quando o partido deverá realmente se afastar do governo. Atualmente, três ministérios são comandados por parlamentares do União Brasil: Integração Nacional (Waldez Góes), Turismo (Celso Sabino) e Comunicações (Frederico Siqueira Filho).

"Não tenho condição de falar pelo partido, porque sou apenas um deputado entre vários da União Brasil. Na Câmara, até há uma relativa maioria crítica ao PT, mas uma parcela relevante ainda apoia o governo e defende a manutenção desse apoio”, disse.

Na avaliação do deputado, a União Brasil precisa se manter distante do governo, “sem nenhuma participação ministerial”, após a formação da federação com o Partido Progressista.

"A partir do momento em que a federação começa a funcionar como partido político, as decisões serão colegiadas, envolvendo ambos os partidos. Não sei ainda quando essa mudança ocorrerá, mas, por enquanto, as decisões são mais partidárias”, explicou. "Partidariamente, a União Brasil tem uma posição muito mais crítica em relação à atual gestão do presidente Lula”, acrescentou.

Sobre o posicionamento do União Brasil em relação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos atuando em favor do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, Mendonça Filho evitou comentar. "Não sei. Não sei qual será a posição do partido. Não falo sobre o partido”, disse.

Quanto às eleições de 2026, o deputado lembrou que o União tem um pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mas não descartou apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparece à frente de Caiado nas pesquisas e pode receber apoio de Bolsonaro, atualmente inelegível.

"Defendo que possamos unificar o nome em torno de um candidato que pode ser o próprio Caiado ou, por exemplo, Tarcísio, dependendo da formação de um consenso da centro-direita. Unidos, tenho certeza de que vamos ganhar a eleição”, concluiu.