Motta promete "serenidade" na Câmara em meio a julgamento de Bolsonaro

Presidente da Casa afirma que conduzirá a pauta com equilíbrio diante da expectativa de motim da oposição durante análise do STF sobre tentativa de golpe

Motta:
Motta: "Amanhã teremos reunião de líderes para definir a pauta" - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (1º/9), durante o Fórum Nordeste 2025, em Recife (PE), que pretende conduzir a Casa com “serenidade e equilíbrio” para assegurar o andamento da pauta da semana.

A declaração foi dada em meio à expectativa de um novo “motim” da oposição diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, marcado para esta terça-feira (2/9) no Supremo Tribunal Federal (STF), em processo sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

No mesmo dia, a Câmara terá reunião de líderes para definir os temas prioritários da semana. 

“Amanhã teremos reunião de líderes para definir a pauta. Sabemos que o julgamento traz algumas implicações políticas, natural pela abrangência do caso, mas vamos procurar conduzir a Câmara com muita serenidade e equilíbrio para que possamos garantir o andamento dos trabalhos”, declarou Motta.

Cassação de Eduardo

O presidente da Câmara também comentou o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para exercer o mandato nos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão será tomada com base no regimento interno do Parlamento.

“Vamos avaliar sempre obedecendo o regimento e dando tratamento igual a todos os deputados e deputadas”, disse.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde março e atua junto a interlocutores do governo Donald Trump em medidas de pressão contra o Brasil, incluindo sanções e restrições a autoridades brasileiras, entre elas o ministro do STF Alexandre de Moraes.

