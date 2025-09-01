Advogado que revelou esquema de descontos ilegais no INSS depõe na CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta a se reunir nesta segunda-feira (1º/9), às 16h, para ouvir o advogado Eli Cohen. Ele foi responsável por uma investigação independente que ajudou a trazer à tona o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões.
O depoimento de Cohen atendeu pedidos do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e dos senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Rogério Marinho (PL-RN). De acordo com os requerimentos, o advogado atuou em processos que apuram fraudes praticadas por entidades associativas.
A oitiva acontece em uma semana de intensa agenda da CPMI. Na última terça-feira (26/8), os parlamentares ouviram Patrícia Bettin Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU), e o delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi. Ambos detalharam como se estruturava o sistema de cobranças indevidas que, segundo estimativas iniciais, pode ter causado um rombo bilionário.
O caso veio à tona em abril, após uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) que identificou sindicatos e associações usando indevidamente dados de aposentados para aplicar descontos sem autorização. O escândalo levou à criação da CPMI em agosto, com o objetivo de apurar responsabilidades e propor medidas para prevenir novas fraudes.
Com poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais, a comissão já protocolou mais de 900 requerimentos de convocação e quebras de sigilo. A expectativa é que o depoimento de Eli Cohen traga detalhes técnicos e documentais sobre como funcionava a engrenagem dos descontos e quais grupos políticos e econômicos se beneficiaram do esquema. O trabalho da CPMI tem prazo de 180 dias, podendo se estender até março de 2026.
