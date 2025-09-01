Moraes permite visita de Arthur Lira a Bolsonaro em prisão domiciliar

Bolsonaro se afastou do centro do poder, enquanto Lira buscou diálogo com o governo petista - (crédito: Bruno Spada/Câmara)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (1º/9) a visita do deputado Arthur Lira (PP-AL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que desde 4 de agosto cumpre prisão domiciliar por descumprir determinações judiciais.

A decisão estabelece que a visita tem que ocorrer até as 18h, com revista obrigatória no veículo do parlamentar ao deixar a residência de Bolsonaro, em Brasília. Segundo Moraes, a medida segue protocolos já fixados em despachos anteriores, que exigem vistoria em todos os carros que entram e saem do local.

O pedido foi encaminhado pela defesa do ex-presidente, que pode receber familiares, amigos e aliados políticos mediante autorização expressa do STF. No texto da decisão, Moraes destacou que o deferimento observa as “determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

A autorização ocorre em uma semana decisiva para a política, com o STF iniciando nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar Bolsonaro e outros sete réus por participação em tentativa de golpe de Estado.

Arthur Lira, que presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2024, manteve proximidade com Bolsonaro durante seu mandato, apoiando sua candidatura à reeleição em 2022. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro se afastou do centro do poder, enquanto Lira buscou diálogo com o governo petista, assumindo papel estratégico na condução de projetos no Congresso. Atualmente, ele é o relator da proposta do governo que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.

Além de Lira, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também visitou a residência do ex-presidente nesta segunda-feira. Ambos evitaram comentar detalhes do encontro, que ocorre em meio à pressão crescente do processo no STF.

O Correio procurou Arthur Lira para obter mais informações sobre o encontro, mas não houve resposta até o fechamento desta edição. Já a assessoria da senadora Damares Alves afirmou que a visita teve caráter “mais discreto”, durou cerca de duas horas e incluiu orações. Segundo a assessoria, Bolsonaro se mostrou animado durante a conversa.

