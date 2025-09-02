InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Lindbergh critica pressão por anistia: "Interferência abusiva" no STF

Deputado do PT afirma que qualquer tentativa de votar anistia durante o julgamento de Bolsonaro seria um desrespeito à democracia e às instituições

O parlamentar esteve rapidamente com ao jornalistas que cobrem o julgamento - (crédito: Bruno Spada/Câmara)
O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou, nesta terça-feira (2/9), a pressão de setores da oposição para que a Câmara dos Deputados paute o projeto de anistia a investigados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para ele, qualquer deliberação nesse sentido durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve início nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF) seria uma “interferência abusiva e absurda” do Legislativo sobre o Judiciário.

O parlamentar esteve rapidamente com ao jornalistas que cobrem o julgamento e falou que estava a caminho da casa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Qualquer votação da Justiça é interferência direta no julgamento supremo. Seria um completo contrassenso, e eu tenho certeza que o presidente Hugo Motta não entrará numa aventura como essa, porque o julgamento está acontecendo”, afirmou Lindbergh, acrescentando que a decisão sobre ataques à democracia já está consolidada no próprio STF.

  • Bolsonaro durante os interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668, no STF
    Bolsonaro durante os interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668, no STF Ton Molina/STF
  • Praça dos Três Poderes conta com segurança reforçada no primeiro dia de julgamento do Núcleo 1. A partir desta terça-feira (2/9), os arredores do Supremo contam com um esquema de segurança integrado entre Polícia Judicial Federal e Secretaria de segurança pública em Brasília, Distrito Federal (SSP-DF)
    Praça dos Três Poderes conta com segurança reforçada no primeiro dia de julgamento do Núcleo 1. A partir desta terça-feira (2/9), os arredores do Supremo contam com um esquema de segurança integrado entre Polícia Judicial Federal e Secretaria de segurança pública em Brasília, Distrito Federal (SSP-DF) Ed Alves/CB/DA Press
  • Agentes e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também devem ficar no local durante todos os dias de julgamento
    Agentes e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também devem ficar no local durante todos os dias de julgamento Ed Alves/CB/DA Press
  • Jornalistas aguardam início do julgamento na porta do Anexo do STF onde se reúne a Primeira Turma. Segundo a corte, 501 profissionais da imprensa se credenciaram para a cobertura
    Jornalistas aguardam início do julgamento na porta do Anexo do STF onde se reúne a Primeira Turma. Segundo a corte, 501 profissionais da imprensa se credenciaram para a cobertura Ed Alves/CB/DA Press
  • O ministrio Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abriu os trabalhos da sessão. O magistrado destacou que a exibição em tempo real se justifica pela necessidade de dar transparência ao processo, considerado histórico.
    O ministrio Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abriu os trabalhos da sessão. O magistrado destacou que a exibição em tempo real se justifica pela necessidade de dar transparência ao processo, considerado histórico. Ed Alves/CB/D.A Press
  • O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Moraes destacou que a soberania nacional não pode ser
    O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Moraes destacou que a soberania nacional não pode ser "vilipendiada, negociada e extorquida", em referência aos ataques registrados no período eleitoral e após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Antonio Augusto/STF
  • "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, sua resiliência, em que pese a manutenção de uma polarização. Nesses momentos, a História nos ensina que a impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação", declarou o ministro no início dodiscurso. Rosinei Coutinho/STF
  • "Desde o início da prática de seus atos executórios, a organização criminosa desejou, programou e promoveu a eclosão da rebeldia popular", destacou o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo o PGR, o grupo usou a disseminação de desconfiança contra o sistema eleitoral para "aliciar o apoio popular", que serviria como "fator de legtimação para que fossem decretadas as medidas de excessão". Antonio Augusto/ STF

O parlamentar também criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que declarou recentemente apoio a medidas de indulto ou anistia. “O papel é terrível, falar em indulto em um momento como esse é um desrespeito à democracia e ao Supremo Tribunal Federal. Esse não é o papel de um governador”, disse.

Segundo o deputado, o momento exige responsabilidade e tranquilidade para evitar novos episódios de confronto político, como a recente invasão da Mesa da Câmara por manifestantes. “É o mínimo que se exige num momento como esse”, concluiu.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve início nesta terça-feira, segue nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro — para ouvir acusação, defesa e proferir os votos. Se condenado, Bolsonaro pode pegar até 39 anos de prisão.

A denúncia lista crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado ao patrimônio público.

Julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

  • Início do julgamento: STF começou às 9h desta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia.
  • Acusação da PGR: grupo fazia parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula.
  • Réus: Bolsonaro; ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; Anderson Torres; deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

Etapas da sessão no STF:

  • Relator Alexandre de Moraes apresenta relatório com resumo e provas.
  • PGR, por Paulo Gonet, tem até 2h para expor posição.
  • Defesas dos réus falam em seguida, cada advogado com até 1h de sustentação.
  • Primeira defesa será a de Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.
  • Acusações da PGR: Bolsonaro tinha ciência e participação ativa na trama golpista, incluindo planos de assassinato contra autoridades e apoio aos atos de 8 de janeiro de 2023.
  • Votação: após as falas, ministros da Primeira Turma (Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) iniciam os votos.

Crimes imputados:

  • Organização criminosa armada
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito
  • Golpe de Estado
  • Dano qualificado
  • Deterioração de patrimônio tombado
  • Exceção: Alexandre Ramagem não responde pelos crimes ligados ao 8 de janeiro (já era deputado), mas segue réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.
  • Acusação contra Bolsonaro: liderança da organização criminosa armada. Penas máximas somadas chegam a 46 anos de prisão.
  • Base das investigações: delação de Mauro Cid, documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR.
  • Previsão de término: 12 de setembro.

Argumentos da defesa de Jair Bolsonaro

  • Cerceamento de defesa pela ausência de tempo hábil para a defesa técnica conhecer as provas dos autos.
  • Pedido de nulidade, argumentando que sua participação nas sessões foi impedida.
  • Contestação da credibilidade da delação premiada de Mauro Cid e alegação da resistência inicial da testemunha em admitir participação nas acusações mais graves.
  • Desconhecimento da "minuta do golpe". A defesa afirma que o ex-presidente só tomou conhecimento da existência da "minuta do golpe" após a apreensão do documento pela Polícia Federal.
  • Ausência de provas de que o ex-presidente tenha solicitado a movimentação das Forças Armadas.

 

