Celina Leão diz que espera por um milagre, sobre julgamento de Bolsonaro

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou nesta terça-feira (2/9) o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista durante a abertura oficial da ExpoAbra 2025, Celina afirmou que acompanha o processo com fé e que espera “algum milagre” para o ex-presidente, de quem é próxima por meio da amizade com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Eu sou uma mulher de muita fé. O que eu tenho feito é orar. A gente tem orado, eu sou amiga pessoal da Michelle, da família, então eu não posso dar um panorama antes do julgamento. Mas a gente espera que algum milagre aconteça”, declarou.

Celina também se manifestou sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Para ela, os ataques não configuraram tentativa de golpe. “A gente que viveu, como eu vivi no dia 8, foi um ato de vandalismo”, disse.

A vice-governadora ainda defendeu que Bolsonaro não teria motivos para conspirar contra o sistema democrático, já que sancionou a lei do Estado Democrático de Direito. “Você imagina, o presidente Bolsonaro sancionou a lei do Estado Democrático de Direito, que é a lei pela qual está sendo julgado. Quem iria sancionar uma lei para ser punido por ela própria no futuro?”, questionou.

Apesar das críticas, Celina reforçou que respeita as instituições e o processo democrático. “A gente respeita as instituições, é uma democracia, as pessoas concorrem assim como eu ocupei por quatro vezes cargos votados pelo povo, mas foi um ato de vandalismo. É o que eu posso fazer como governadora”, afirmou.