CONGRESSO NACIONAL

Líder do PL diz que Motta prometeu pautar anistia: "Maioria está construída"

Líder do PL afirma que maioria já está construída, mas pede que votação aconteça antes de condenações

Sóstenes Alencar (PL-RJ) cobrou rapidez na votação da anistia e disse que Hugo Motta prometeu pautar o texto - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou nesta terça-feira (2/9), em coletiva de imprensa, que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já comunicou a líderes partidários que a anistia será pautada. O parlamentar cobrou celeridade e disse que não há mais motivo para adiar a votação.

“Ele já comunicou que vai ser pautado. Quando, não se sabe. Não sei se é depois do julgamento, mas é o que estou sentindo. Ele não falou isso, mas já deixou claro que a maioria está construída”, disse Sóstenes, acrescentando que a demora seria “ridícula” e fruto de uma “conta feita com o STF”.

Segundo o líder do PL, a intenção é garantir que o texto da anistia abranja não apenas os investigados pelos atos de 8 de janeiro, mas também casos ligados ao inquérito das fake news, aberto em 2019.

“Nós sempre falamos: não precisa antes, porque o cara (Bolsonaro) não estava condenado. Agora, estando condenado, é o que é dele também. O que estamos pensando é um texto que vá do inquérito das fake news de 2019 até o presente momento”, afirmou.

Apoio do centrão

O deputado destacou ainda que a mudança de posição de partidos como União Brasil, PP e PSD foi fundamental para criar ambiente favorável à anistia. Segundo ele, a saída dessas legendas da base governista pesou nas articulações, assim como a atuação de governadores, em especial de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

“Isso foi uma grande ajuda do governador Tarcísio de Freitas. Ele trabalhou muito, ligou quinta, trabalhou sexta, sábado e domingo. Está atribuído a ele esse esforço”, destacou.

“Quero ver no placar”

Sóstenes ponderou que, embora confiante, ainda não considera o movimento uma vitória definitiva.

“Eu só considero vitória quando faço o gol. Quando você está arrumando a jogada, não dá para dar gol. Pautar é só a primeira vitória. Eu quero ganhar botando voto no placar, igual fiz na CPMI. Eu gosto de ganhar no voto”, concluiu o líder do PL também disse que o relator Rodrigo Valadares (União-SE) deve reapresentar uma versão do texto com ajustes, reduzindo os artigos, mas preservando o alcance da anistia.

O objetivo, segundo ele, é excluir apenas casos específicos de violência ou crimes graves, como planejamentos de assassinato, mas assegurar o perdão político para os demais envolvidos.

“O resto a gente tem que ser sóbrio. Quem escreveu e assumiu, responde. Agora, todo mundo que só participou, esses devem ser alcançados pela anistia”, completou.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 02/09/2025 19:17 / atualizado em 02/09/2025 19:35
