Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quarta-feira (3/9), com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (MDB-AP), e ministros do União Brasil para um almoço no Palácio do Alvorada.

O encontro ocorreu em meio a pressões da presidência do União Brasil para que seus filiados deixem o governo Lula. Atualmente, a legenda ocupa três ministérios na gestão petista: Celso Sabino (Turismo), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Francisco Siqueira Filho (Comunicações).

Duas semanas atrás, o União Brasil oficializou a federação com Progressistas, formando o União Progressistas (UP). No dia da oficialização, lideranças do União Brasil e do PP afirmaram que o UP atuará em oposição a Lula na eleições do ano que vem.

O almoço desta quarta não estava previsto na agenda. Após o encontro, que terminou por volta de 15h30, Lula retornou ao Planalto. Segundo a agenda oficial do petista, ele terá reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o titular da pasta de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

