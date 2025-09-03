Lula agenda reunião com líderes do Brics para discutir reação ao tarifaço

Lula: "Eu vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo" - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar de uma reunião virtual, na segunda-feira (8/9), com líderes de países-membros do Brics para discutir o "tarifaço" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os países do bloco de nações emergentes.

O encontro virtual foi confirmado ao Correio por fontes do Planalto. Desde o mês passado, o presidente brasileiro vinha anunciando possíveis videoconferências do Brics para discutir o impacto das tarifas sobre impostações norte-americanas.

Por decisão de Trump, produtos brasileiros importados para os EUA passaram a ser taxados em 50%. Além do Brasil, as importações advindas da Índia foi taxada em 50%. Já a China e a África do Sul ficaram com 30% de tributação para produtos importados aos país.

Articulação

A videoconferência entre Lula e os líderes do Brics vinha sendo mencionada pelo presidente desde agosto. Nos últimos dias, ele telefonou para outros integrantes do bloco para articular uma reação conjunta à sobretaxa americana.

“Junto aos Brics, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir, dentro do Brics, o que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados”, declarou o presidente, em agosto, durante solenidade de anúncio da medida provisória (MP) Brasil Soberano, que atenua o impacto das tarifas.

Na ocasião, Lula disse ter conversado com líderes da China, Índia e Rússia, e que também pretende telefonar para os chefes de Estado da África do Sul, França e Alemanha. “Eu vou falar com todo mundo, para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo”, afirmou o presidente brasileiro.