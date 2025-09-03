InícioPolítica
Câmara dos Deputados

Motta define comando da comissão especial da PEC da Segurança Pública

Colegiado será presidido por Aluísio Mendes e terá relatoria de Mendonça Filho; proposta é prioridade da Casa e deve pautar a agenda do semestre

- (crédito: Lula Marques/AB)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (3/9) a composição da comissão especial que analisará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA) foi indicado para presidir o colegiado, e a relatoria ficará a cargo de Mendonça Filho (União-PE).

Segundo Motta, a escolha recaiu sobre parlamentares com “ampla experiência na área”, o que, em sua avaliação, garantirá um debate “técnico e qualificado”. A PEC é considerada prioridade pelo comando da Casa e deve pautar a agenda legislativa do segundo semestre.

A proposta busca fixar diretrizes constitucionais para a segurança pública, reforçando a integração entre União, estados e municípios, a valorização das forças policiais e a cooperação entre órgãos de investigação.

Também está em discussão a ampliação dos instrumentos de financiamento do setor e a definição mais clara das competências da União na formulação de políticas nacionais.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 03/09/2025 16:11
