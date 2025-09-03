Senador Cleitinho diz que julgamento de Bolsonaro é "totalmente injusto" - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi até o condomínio Solar de Brasília, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (3/9). No segundo dia do julgamento da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar criticou a condução do processo judicial.

“O julgamento é injusto, e essa forma de monitoramento também, com a Polícia Federal cercando a casa do Bolsonaro. Não mora só o Bolsonaro aqui, então é um constrangimento para vários moradores que vivem neste local”, afirmou o senador.

Segundo Cleitinho, a Suprema Corte “quer colocar Bolsonaro como um terrorista”, e a ação dos ministros é uma “perseguição política”.

“A Justiça tem que ser feita com justiça, não da forma como está sendo feita”, concluiu. Confira a entrevista com o senador:

Nesta quarta-feira, a Primeira Turma do STF ouviu as defesas dos réus do chamado “Núcleo 1” da trama golpista, apontado como o núcleo responsável pela liderança do planejamento de um golpe militar em 2022. Além de Jair Bolsonaro, também são julgados:

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Augusto Heleno, general da reserva;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori