Secretário diz que há um "efetivo considerável" no julgamento de Bolsonaro

Nesta terça-feira (2/9), o secretário de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal (GDF), Sandro Avelar, participou do CB. Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. O chefe da pasta falou com os jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza sobre o reforço na segurança na Praça dos Três Poderes durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com o julgamento da trama golpista, as atenções se voltam à Esplanada e Sandro Avelar reconhece a necessidade de reforçar a segurança da região: “Além de cuidar da segurança de Brasília, ainda temos que dar conta das demandas de cunho nacional. Quando ocorre um evento dessa magnitude, temos que deslocar um efetivo considerável para dar atenção à região da Esplanada e, sobretudo, à Praça dos Três Poderes”.



O secretário da pasta afirma que foram colocados grades ao redor da Praça, bem como uma equipe policial preparada para fazer eventuais intervenções, se necessário. Além disso, estão sendo realizadas revistas das pessoas que se aproximam do espaço para acompanhar o julgamento.



Segundo Avelar, a aproximação do Dia da Independência do Brasil também requer preparação da Secretaria de Segurança Pública do GDF. “O 7 de setembro se tornou uma data muito marcante no que diz respeito a manifestações, tanto da esquerda quanto da direita, e temos que estar preparados para impedir que algo indesejável venha a acontecer”, afirmou. “Nós não temos ainda nenhuma informação que nos cause uma preocupação antecipada, mas estamos monitorando as redes sociais e fazendo esse trabalho de inteligência bastante forte.”

8 de Janeiro

Em 8 de janeiro, manifestantes invadiram e depredaram instalações do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O chefe da segurança comenta o papel da Polícia Militar nesse cenário. “É bom lembrar que, apesar do que foi considerado uma falha da instituição, a ação de recuperar todos os espaços que haviam sido ocupados, inclusive em órgãos que tinham a própria segurança, foi da Polícia Militar, que entrou no Palácio do Planalto, Câmara, Senado e Supremo para conter e tirar os manifestantes lá de dentro e fazer com que voltassem ao quartel de onde saíram”, afirmou.