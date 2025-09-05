Eduardo Bolsonaro critica "ala do PL" que quer anistia sem o pai

Eduardo Bolsonaro não citou nomes ao criticar uma "ala do PL" - (crédito: Reprodução/Youtube)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou uma "ala do PL" nesta sexta-feira (5/9). Segundo o parlamentar, há pessoas que querem tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de um eventual projeto de anistia "para poder chantagear ele e forçá-lo a escolher o candidato que querem emplacar". Eduardo não citou nomes.

"Qualquer anistia que não seja ampla e irrestrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. A anistia será ampla e irrestrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. Vocês estão brincando com coisa séria e vão acabar sendo vistos como colaboradores dos violadores de direitos humanos", disse Eduardo Bolsonaro.

O Correio teve acesso a uma minuta sobre anistia que circula nos bastidores da Câmara. A proposta costurada por deputados de oposição daria condições para tornar novamente elegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto tem caráter amplo e beneficiaria quem atentou contra as instituições democráticas desde 14 de março de 2019.



No fim de agosto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o candidato do partido a presidente da República é "Jair Bolsonaro ou quem ele, e só ele, escolher".