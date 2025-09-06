PT convoca ato de 7 de Setembro em defesa da democracia e justiça social

Edinho Silva se reúne com partidos de esquerda para discutir federação com PT - (crédito: Platobr Politica)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmou presença no ato do 7 de Setembro marcado para esta manhã, às 9h, na Praça da República, em São Paulo. Em nota à imprensa, o dirigente afirmou que a data será dedicada à defesa da democracia, da soberania nacional e da justiça social, em contraposição ao que classificou como tentativas de sequestro da celebração por grupos autoritários.

Segundo Edinho, a manifestação busca mostrar que os responsáveis por ataques ao Estado e pela tentativa de golpe não representam os interesses do povo brasileiro. O dirigente defendeu que o 7 de Setembro deve ser um espaço de afirmação da independência do país, por meio da inclusão social, da redução de desigualdades e da valorização do trabalhador.

Entre as propostas destacadas pelo partido estão a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, redução da alíquota para rendimentos de até R$ 7 mil, além da taxação dos super-ricos. O PT também defende o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada laboral, como forma de ampliar a qualidade de vida da população.

Para o partido, a independência só se concretiza com soberania e justiça social. “O verdadeiro 7 de Setembro é dia de reafirmar que o Brasil só é independente quando luta por democracia, igualdade e soberania”, concluiu Edinho.