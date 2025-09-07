Roupa de Janja no 7 de Setembro emite mensagem de paz e soberania, diz especialista

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de 59 anos, marcou presença no desfile cívico-militar do 7 de Setembro, realizado na manhã deste domingo (7/9), na Esplanada dos Ministérios, com um look simbólico. Ela escolheu uma blusa de renda branca com mangas três quartos e uma calça fluida amarela transpassada, combinação que, segundo especialista ouvida pelo Correio, vai além da estética e carrega significados políticos e sociais.

Para a especialista e pesquisadora de moda Karla Beatriz, a escolha da primeira-dama não é aleatória e reflete o atual cenário do país. “Ao escolher o que veste, ela não se dissocia do contexto político-econômico do Brasil, que hoje vive um clima de insegurança, tensão e visível inquietação”, afirma.

Karla ainda explica que ao optar pelas cores branca e amarela, Janja busca emitir uma mensagem de equilíbrio, esperança e pacificação.

Segundo a especialista, ao regastar o amarelo, que é uma cor do povo, ela quis simbolizar que estamos em um país democrático e soberano. Já o branco, considerada a mais pura das cores, simboliza recomeço, luz, honestidade, tranquilidade e limpeza moral.

"Assim, ao considerarmos a roupa como uma forma de comunicação articulada, sem palavras a determinado fato, estaríamos vivendo um recomeço, uma página nova sendo escrita, mas também um aceno de paz e pedido de tranquilidade para os próximos passos da política", afirma Karla.











Assim como Janja, muitos espectadores e convidados foram ao evento vestidos à caráter com as cores da bandeira do Brasil, como a esposa do ministro da Justiça, Yara de Abreu Lewandowski.

Em 2025, desfile cívico-militar tem o tema "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder a ofensiva internacional dos Estados Unidos que impôs tarifas e sanções contra o Brasil e autoridades do país por questões políticas.

Janja fez "o L" e dançou durante evento

Durante o percurso no Rolls-Royce ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja fez "o L" - gesto ficou marcado na campanha eleitoral para identificar eleitores do atual presidente - para o público que acompanha a cerimônia.

No fim do desfile, a primeira-dama protagonizou um momento descontraído ao dançar ao lado da ministra de Cultura, Margareth Menezes na Tribuna de honra, espaço onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros e outras autidades ficaram posicionados.



Ex-primeira dama também usou amarelo em desfile

Em 2019, a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro também usou uma roupa amarela durantre o desfile cívico-militar de 7 de Setembro. À época, Michelle estava com um vestido amarelo tubinho.



