Zema deixa desfile antes do fim para ir a ato de Bolsonaro em SP

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República em 2026, Romeu Zema (Novo), chegou uma hora antes do desfile de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil, e aproveitou para conversar com os comandantes das Forças Armadas.

Ainda durante o desfile, cerca de 40 minutos após o início da cerimônia, o governador deixou o local. Ele seguiu para São Paulo, onde vai participar do ato na Avenida Paulista que pede anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados são acusados de planejar após derrota nas eleições de 2022.

O mineiro, que busca o o apoio dos eleitores bolsonaristas, vai dividir palanque com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos nomes mais cotados para concorrer a presidência em alternativa a Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), também mencionada como alternativa ao líder de extrema-direita na disputa eleitoral, deve estar lá representando o marido, que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Apoiadores como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) também estarão na avenida Paulista.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), era aguardado na cerimônia, mas faltou. O vice-governador e possível candidato do governo mineiro, Mateus Simões (Novo) também não foi.

O desfile

A celebração do 203° aniversário da Independência do Brasil, ocorrida na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte neste domingo (7/9), iniciou na Praça Tiradentes e terminou na Praça Sete, contando com a participação de diferentes corporações civis e militares.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcellos, destacou que a cerimônia é importante para se aproximar da população.

"A gente sabe que as forças de segurança muitas vezes estão presentes numa situação ruim de vítimas e aqui é uma oportunidade solene, uma oportunidade de aproximar, de reforçar o nosso compromisso, de trazer o civismo, toda a disciplina dessa tropas militares, mostrar a capacidade operacional da segurança pública do Estado de Minas Gerais", afirmou.

O desfile teve bandas de diferentes forças armadas; automóveis militares, inclusive helicópteros; viaturas de forças de segurança.

Veículos históricos, que há tempos deixaram de serem usados, também desfilaram.

"A American La France é uma viatura histórica do Corpo de Bombeiros Militar. Nesse ano ela desfila ao final da nossa tropa trazendo crianças. São filhos de servidores do Estado que fizeram a inscrição. Desfilam com a farda do Corpo de Bombeiros Militar, essa farda laranja e uma oportunidade ali de renovar com novas gerações toda a educação, a conscientização para proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio mineiro", destacou Barcellos.