Hugo Motta pede equilíbrio político e pacificação no 7 de Setembro

Após participar do desfile cívico-militar do Dia da Independência, em Brasília, na manhã deste domingo (7/9), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou um vídeo nas redes sociais em que defende o equilíbrio institucional e a pacificação política como o “verdadeiro grito de independência” do Brasil.
“Todo mundo conhece o grito que marcou a nossa história. Mas, hoje, em um Brasil tão dividido, qual é o verdadeiro grito de independência que a gente precisa dar? A verdadeira independência é ter equilíbrio”, escreveu.
Segundo Motta, a busca pelo equilíbrio significa abraçar boas ideias, independentemente de sua origem partidária.
“Em um país que mais parece um campo de batalha, ter independência é escolher não lutar uma guerra de narrativas, mas sim trabalhar para entregar resultados”, acrescentou.
Na mesma publicação, o parlamentar citou projetos em andamento na Câmara, como a PEC da Segurança (18/2025), a chamada PEC da Adultização e a reforma administrativa. Segundo ele, essas são medidas que podem aproximar o país de “um Brasil do futuro mais próximo do que a gente quer”.
Hugo Motta participou do desfile de 7 de Setembro em Brasília, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outras autoridades, na Esplanada dos Ministérios. Acompanhado da mulher e dos dois filhos, ele ouviu parte do público gritar “sem anistia” para os acusados de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 — que culminaram na depredação dos prédios dos três Poderes.
